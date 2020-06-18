前助理涉共諜案 張麗善：李易誠未登錄為立院助理 12:192020/06/18 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣長張麗善否認涉入共諜案的李易誠曾是她的國會助理，強調李是志工，未登錄立法院助理之列。（許素惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對前國會助理涉入共諜案，雲林縣長張麗善上午強調，李是義務性的志工，並未登錄為立法院助理，希望司法單位勿枉勿縱，嚴正辦案，以確保國家安全。 張麗善表示，李是雲林鄉親，又曾當過記者，所以在擔任立委期間借重其經驗於召開記者會時幫忙，協助發新聞稿或安排相關事宜，並沒有接觸或處理相關法案事務，是無給職的志工，並沒有在立法院正式登錄為助理。 張麗善說，她辭去立委後就未曾和李連絡，迄今已經2年多沒有見面，國安議題是非常嚴肅的問題，司法單位應當嚴正辦案，勿枉勿縱。 (中時 ) #立院助理 #張麗善 #共諜 #司法單位 #立法院 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜下一步？許淑華驚爆「最新計畫」！ - 政治 高雄人爆議長許崑源曾幫陳菊這件事 黃暐瀚吃驚 - 政治 「罷免陳致中」6連署點曝光！朱挺玗爆：還在增加 - 政治 韓粉發動罷免5人誰CP值最高？居然是「他」 - 政治 震撼彈！韓國瑜親信曹桓榮 將領表角逐市長補選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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