針對前國會助理涉入共諜案，雲林縣長張麗善上午強調，李是義務性的志工，並未登錄為立法院助理，希望司法單位勿枉勿縱，嚴正辦案，以確保國家安全。

張麗善表示，李是雲林鄉親，又曾當過記者，所以在擔任立委期間借重其經驗於召開記者會時幫忙，協助發新聞稿或安排相關事宜，並沒有接觸或處理相關法案事務，是無給職的志工，並沒有在立法院正式登錄為助理。

張麗善說，她辭去立委後就未曾和李連絡，迄今已經2年多沒有見面，國安議題是非常嚴肅的問題，司法單位應當嚴正辦案，勿枉勿縱。

(中時 )