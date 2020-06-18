台航（2617）18日召開股東大會，通過配發現金股利0.8元，有名列前20大股東的投資人特別發出感謝信，感謝台航近三年累計配發2.8元現金股利。台航今年下半年有5艘船隻換約，近期散裝船運市場運價飆漲，預計下半年台航獲利可再加碼。

台航今年首季營收6.30億元，獲利1.64億元，EPS0.39元，為船運類股獲利冠軍，其中本業EPS0.263元，另出售一艘7.7萬噸巴拿馬型舊船，貢獻EPS0.157。本業部份因為公司手上握有去年簽下的高價長約，獲利也在同業中居冠。

目前台航有8艘新船建造中，公司董事長劉文慶表示，公司很幸運今年沒有新船交船，否則以目前新冠肺炎疫情，因為邊境管制，船員與工作人員出入境不易，新船交船會很費周章，交船費用也大幅提高。

公司明年2、3月開始交船的是3艘巴拿馬型與2艘輕便型船，其中3艘巴拿馬型船在去年就已簽下3年長約，每艘每日毛利有2,000到5,000美元，確保一定獲利。

(工商 )