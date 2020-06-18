為觀慶8周年，全台最大即時外送平台 foodpanda推出全台全時段「消費滿百，免費外送」的美食外送優惠，同時oodpanda 生鮮雜貨專區亦全面免外送服務費，標榜讓消費者無負擔地享受生鮮食材、生活用品即時送上門的便利。

foodpanda 不斷延伸服務觸角，於日前解鎖全台本島 24 小時不打烊外送服務，將宵夜美食及三大便利超商等熱門商品送上門，陪伴深夜不便出門、不想出門的消費者共度凌晨時分。8年來foodpanda穩坐美食外送平台龍頭，除了服務時間最長、服務範圍涵蓋最廣之外，多元的餐點選擇更是重要關鍵。

foodpanda表示，為滿足各式的消費需求及用餐情境， foodpanda 不斷網羅各式美食， 2020年餐飲店家合作數量與去年同期相比即有倍數增長，自平價的特色小吃、巷弄美食至中高價位的高級連鎖餐廳、熱搜人氣名店、百貨主題美食都能於平台一指下訂，更與多間米其林名店合作。

foodpanda 於 6 月推出多項優惠活動，便是希望回饋饕客多年來的支持，即日起，凡是於foodpanda平台訂購美食，不分時段、不分地區、不限次數，消費滿 100 元輸入指定優惠碼「Happy8」即可享免費外送優惠，整個 6 月每一天都能透過 foodpanda 聰明點、快樂吃！而生鮮雜貨專區的優惠仍不間斷，foodpanda 祭出全面免費外送及多元優惠，盡力讓懂吃也懂生活的台灣人都能享受foodpanda帶來的優質服務。

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