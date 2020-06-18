資訊服務商精誠（6214）18日舉行股東會，會中通過108年度財務報表，每股稅後盈餘7.31元；並決議每股配發現金股利5元。總經理林隆奮表示，新冠肺炎疫情導致企業IT需求爆發，各行業的「數位轉型AI化」也加速，樂觀看待精誠今年下半年營運動能以及整體資服市場表現。

精誠去年營收220億元，較前年同期增加13％，稅後淨利18.08億元，與前年同期稅後淨利10.51億元相比，大幅成長72％。

精誠表示，受美中貿易戰以及新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈遭受嚴重衝擊，使得今年經濟發展充滿變數，但疫情延燒也讓遠距辦公、電子簽名、線上教育、遠距醫療等需求驟增，加速雲端經濟成長，而精誠也積極展開防疫業務佈局，爭取相關商機，像是協助企業客戶上雲整合管理營運數據，達成分散式供應鏈體系；導入數位銷售工具，掌握後疫時代實體、虛擬同時並行的「兩棲性」消費型態。此外，當遠距辦公成為未來工作新常態，精誠在協助企業導入遠距辦公時，也將同步強化資安防護。

展望2020下半年，精誠指出，5G即將正式商轉，精誠將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決資安隱憂與技術落差。此外，因應金管會公布的109年FinTech施政重點，包含數位帳戶未成年開戶、保險區塊鏈上路、純網銀下半年開業等，精誠也持續投入研發金融科技創新應用，掌握商機。

面對詭譎多變的國際經濟版圖，企業必須了解新經濟時代所需的各種新科技架構與應用，勇敢創新變革，才能以「善變應劇變」。為協助企業客戶彈性應變，精誠109年以Xi生態整合為定位，擔任「領導協奏者」(Orchestrator)的角色，除連結客戶、連結夥伴、連結市場，拓展更完整的軟體與數據生態圈，放大合作的力量，為客戶找到可落地應用的創新方案，從容應對多變的市場。

此外，精誠也持續加深[email protected]（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力與4C的上雲、用雲、管雲、護雲核心能力，幫助各行各業AI化落地應用，建構可體驗、探索、應用與互動的平台服務，打造全新商業模式與客戶體驗，為客戶創造第二條指數型成長曲線。

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