你有吃過如此奢華的便當嗎？肥厚鵝肝、多汁和牛，用威士忌點火炙燒後，加入橙皮引入橙香氣息，最後再撒上金箔裝飾，說有多豪華就有多豪華！

烹調鵝肝與和牛的過程中，主廚加入威士忌點火激出香氣。（圖／余玫鈴攝）

這是班味廚房新推出的季節限定餐點「便當之神和牛鵝肝餐盒」。創辦人Ben曾在澳門與拉斯維加斯發展近15年，對於東西兩方大賭城的客人喜好十分了解，後來因為想念台灣與媽媽，選擇回台創業，於南港創立屬於自己的餐盒品牌，致力成為餐盒界的米其林！

世界班味系列。（圖／班味廚房提供）

Ben推出的餐盒共有三大系列，分別為王者班味、驚奇班味與世界班味，王者的部分包括150g鵝肝「150g老天鵝肝餐盒」、150g和牛的「A5超牛逼和牛餐盒」與超級組合「便當之神和牛鵝肝餐盒」，驚奇則是主打團購限定的客製化便當，菜色有「鹽烤鮮甜鯖魚」、「蜜汁香烤雞腿」、「蒜泥Q彈豬肉」、「香脆酥炸鱈魚」等，世界正是以世界美食起名，提供異國美食，像是「澳門葡式非洲雞」、「香煎脆挪威鮭魚」、「板腱牛佐紅酒醬」。

另外還有推出3款醬料，分別為「年年有魚辣椒醬」、「神機妙蒜辣椒醬」與「XOXO寶貝辣椒醬」，在家烹調時只要加進一點醬，風味馬上大加分。

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(中時電子報)