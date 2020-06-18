台中市太平區東平國小西棟教室及南棟教室，26年前使用迄今，大部分剝落及受潮現象，沿磁磚內側天花板也因滲水受潮造成發黴、壁癌等問題，目前有47班、共1252人使用。嚴重危及師生在校活動與安全。民進黨立委何欣純18日勘查校區，要求教育部國教署編列預算補助，教育部也以最快速度核定相關整建經費。

民進黨立委何欣純表示，為使全校師生有安全、健康的就學環境空間，避免校園安全意外事故發生，進而提升教學品質，同時提升場地使用效率，極力爭取教育部補助經費核定，目前中央答應補助8成304萬元，盡快在6月底動工修繕。

立委何欣純表示，改善校園教室外牆、校舍斜屋頂及生態池磁磚剝落、滲水油漆脫落等問題，不僅能消除校園潛在危險，確保學校師生的安全與呼吸道健康，亦能重塑校園整體美感及延長校舍使用年限。東平國小校長葉聰信指出，教室磁磚剝落修繕工程案及老舊厠所修繕完成，提供師生安全校園環境，讓東平的學子安心上學。

(中時 )