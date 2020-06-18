台灣之星今(18)日宣布將打造5G企業合作全新「3E模式」，延續「最務實的物聯網傳輸夥伴」為定位，深入剖析企業客戶的實際痛點與需求，導入「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」3個代表台灣之星5G企業合作價值的「E」，透過為企業客戶提供傳輸服務並鏈接跨領域專業團隊，幫助他們加速導入5G服務以增加營收或降低成本，進而推動公司商轉獲利、贏得5G商機。

同時，台灣之星也觀察到5G時代萬物連網蔚為趨勢，使得網路資訊安全受到高度關注，帶動企業展開私有雲建置，根據市場調查研究機構IDC指出，2019年全球投入金額年增6.6％，遠超過公有雲的成長幅度；有鑑於私有雲未來發展看好，加上後疫情時代行動工作者人數持續增加，台灣之星也看準企業客戶對於部署雲端辦公環境的潛在需求，秉持5G企業合作「3E模式」，於今日同步宣布攜手華芸科技布局企業私有雲，整合台灣之星可依需求選擇的物聯網專屬資費、符合電信資安等級的「連網管理平台」，以及華芸科技的NAS (Network Attached Storage，網路儲存裝置)產品，為企業客戶提前展開安全穩定且彈性可控的雲端辦公環境部署，強化產業競爭優勢。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「邁向5G，台灣之星將打造5G企業合作『3E模式』，透過『Engage接軌』、『Empower賦能』與『Earn商轉』，歡迎來自各領域不同規模的5G應用服務商共同加入生態系，由台灣之星提供傳輸服務並橫向鏈接，提供企業客戶客製化的全方位5G物聯網解決方案，讓5G服務不流於口號，而能透過跨領域的加乘與賦能落地化做真實的商業模式，幫助企業客戶在新時代中贏得商機、加速獲利。」

朱曉幸更進一步表示：「此次，我們很高興攜手華芸科技布局網路資訊安全；展望未來，這只是台灣之星打造『3E模式』的一個起步，接下來我們也將積極擴展更多策略合作夥伴，為既有24大領域及即將加入台灣之星的企業客戶，提供獨具一格且務實的5G企業合作價值。」

(中時 )