國民黨主席江啟臣明天將召開改革委員會大會，討論四大改革面向的初步結論。前黨主席朱立倫今天則在臉書早一步公布「朱立倫倡議（ Chu’sInitiative)」網站，透過文青風格的千字文，揭示他自今年初國民黨大選失敗後，持續學習之旅的心得，及國民黨改革之路有五大方向必須抓準。文中也標舉「永遠和民眾在一起」，及清廉、勤政、愛民的蔣經國路線，包括對外親美反共，對內大量培育優秀青年。

國民黨明天改委會要討論「組織改造、青年參與、兩岸論述、財務穩健」等四大面向的初步結論；而「朱立倫倡議」網站的五大議題方向則包括「中華民國立場（國民黨兩岸論述基石）」、「香港立場（堅持民主自由）」、「經濟民生（人民對於經濟的心聲）」、「修憲工程（包含18歲公民權、內閣制總統制、不在籍投票等議題）」、「防疫生計（包含「台灣早安」系列）」。

朱立倫臉書發文，全文如下：

朱立倫倡議，台灣更好！ Chu’s Initiatives

37歲從政以來，承接過許多不同的挑戰與重擔。政治人物的生命，也似乎是被這些不同的頭銜與職位定義。現在的我沒有任何職務，從被外界拿來與別人比較的「正常倫」、「邊緣倫」，真正做回「朱立倫」，多了許多時間，可以好好深入參與和完整傾聽這個社會的呼吸。

中華民國創立至今109年，在臺灣走過71個年頭，解嚴33年以來，社會的變化更是翻天覆地。

總統可以一票一票地直選、政黨可以輪替，人民甚至可以主動收回賦予政治人物的權力；先後來自各方的族群可以在這裡共同安身立命，到攜手接納更多來自海外的新移民；我們的父母從一卡皮箱闖世界、標會集資開公司，到現在青年世代按幾個鍵就能讓一個創意變成企業；從媒妁之言定終身到男女自由戀愛結婚，今天所有真心承諾的牽手都可以得到社會承認與法律保障，不變的是愛的誓言……。

這一切世界上其他地方花費了數百年的文明進程，台灣在數十年間就一氣呵成。

我們或許應該驕傲地抬頭挺胸，因為台灣在很多事情上都更進步了。但進步的後遺症與飛速變遷後被拋下的人們，可曾有人低下頭細察？

國家認同的混亂、世代的對立、政府體制的扭曲、經濟發展的不平衡、年輕人不敢再高唱「我的未來不是夢」，還有緊繃的區域局勢……這一切的問題，都需要一群志同道合的人共同發願、思考、耕耘與實踐，才有機會讓我們共同的未來還有安全做夢的可能。

去年，我發起了「藍軍大智庫」的倡議，希望讓台灣民眾在政治中看到的不要再是口水，而是具體可行的好政策。智庫的概念也不再只是學者專家、部會官員，拋開這些框架，走入基層才會發現：真正了解台灣問題的人都在與土地共同呼吸。

面臨疫情對民眾生活、旅宿觀光業生計的衝擊，我看到大家面對危機仍然堅守陣地，等待顧客再次光臨。

走進桃園復興的部落，在地藝術家向我介紹他一幅名為「生生不息」的畫作，畫中的活水，令我也感受得到在困境中積極找尋出路的韌性；在也許很少人知道是全台灣胡蘿蔔故鄉的雲林東勢，這裡有一群堅持友善耕作、將「農業作為一種志業」的農友，用一根胡蘿蔔讓世界看見台灣；在紀念國父誕辰的植樹節，我來到三峽，在茶園中與阿伯阿姨們比賽採茶，學習製茶達人是如何用三十年的職人精神植栽出香氣醇厚的冠軍好茶。

他們或許很少有機會能左右國家或城市的決策，卻用一生的堅持向我展現了從日常中提煉而出的人生智慧，與促進「良好治理」的可能。

許久以前，見到一位退休醫師，隻身揹著簡易驗光設備，到偏鄉為長者檢查眼睛。我們著手調查，發現老年人口眼睛健康受檢率只有1％。有9成多視力退化的長者，只能依靠夜市路邊攤的廉價老花眼鏡解決。這也促使我們結合公部門及民間力量，從暸解長輩需求開始，重新設計健康生活的品質標準，用創新作法來照顧各方面的老後生活。如果能解決長者與各世代的需求，我們的生活環境、城市，乃至於整個社會，也才能可長可久。

國民黨的改革亦是一樣。在時代改變以後，已經不僅是關乎於自身的蛻變，更是一場能否跟上台灣社會發展變遷的馬拉松式長跑。面對變局、困局仍然勇敢地努力進前，「永遠和民眾在一起」，民眾才會願意再次支持你。

很多人說，國民黨現在缺乏中心思想、沒有路線論述，這些都是艱難的工程。我們不如簡單點想：誰是國民黨人從政的典範、也最受到台灣民眾的認同與喜愛？他又是怎麼做的？答案其實相當明顯。

走過半世紀，蔣經國一生為中華民國、為台灣付出的幾項堅持，是一生堅持民主自由的信念，捍衛中華民國；對外，親美反共是最基本的對外方針；對內，蔣經國培育了大量優秀年輕人材為國所用，奠定了台灣經濟奇蹟的基礎；經國先生的清廉、勤政、愛民更是至今不分黨派對他的最高評價。典型也許在夙昔，但今天的我們除了追念，更該捲起袖子用實際的行動來追隨。

在傾聽許多民間好朋友的聲音後，我決定將這些智慧匯集成一份倡議，打造一個讓台灣未來更靠近「良好治理」與解決世代需求的大平台。

朱立倫還有更多的倡議，也將有更多朋友與夥伴加入朱立倫倡議的行列，我們也期待你與朱立倫一起實踐這些理想。

一起，為更好的台灣努力。

朱立倫

(中時 )