中天綜合台《地球人請回答》內容全新改版！今日晚間9點將播出主題「最強人類金頭腦挑戰賽」找來益智節目《金頭腦》歷屆冠軍強強對決，分別邀請藝人葉欣眉（瑪莉亞）、吳仁凱、張榆澤、小閃、鄭伃倢、葉朗敬、陳岳昇、李璿、岳瀛立、連耘一起上節目PK，賽制為冠軍全拿一人獨抱獎金，因此現場戰況激烈，堪稱最強大腦殊死戰！

冠軍爭奪戰採三戰兩勝，由葉欣湄單挑《金頭腦》冠軍李璿，她大呼「跟他比壓力很大齁！」葉欣湄由於第一題答錯落於下風，為了扳回局面第二題連選項都還沒聽完就急急按鈴搶答：「哪個是沒有牙齒的生物？」當正確答案公布，主持人胡瓜也大吃一驚：「我以為是那個鵝(ㄜˊ)欸！」葉欣湄立刻為大家腦補：「不是啦！是飛蛾撲火的蛾，另個鵝有需要問嗎？」

《地球人請回答》葉欣眉IQ震攝全場，胡瓜此蛾非彼鵝鬧笑話。

同樣傻傻搞不清是哪個「ㄜˊ」的小禎，立即當場發難：「聽到是那個燒鵝的鵝(ㄜˊ)的人，請舉手一下好不好？」霎時只見端坐淘汰區的歷屆金頭腦冠軍們紛紛舉起手來，讓助理主持人李懿忍不住吐槽：「所以他們才在這邊啊！」更多精彩內容，請鎖定今（18）日晚間9點中天綜合台《地球人請回答》。

(中時電子報)