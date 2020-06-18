大聯盟開季日期至今未定，選手們也只能靠著自主訓練維持體能，不少球員都會在社群平台分享訓練影片，日籍球星大谷翔平也不例外，他今日上傳在健身房硬舉495磅（約225公斤）的影片讓網友驚呼連連，其實台灣旅美好手胡智為也不輸他，前年他就曾上傳硬舉250公斤、6下的影片。

大谷翔平今年2月受訪時，穿無袖上衣露出的超壯手臂意外成為球迷焦點，與他剛加入美職時較精瘦的體態不同，如今接觸重訓後成為肌肉男。大谷翔平前年進行右手肘韌帶置換手術，去年都以打者身分上場，今年由於肺炎疫情影響延後開季，對大谷翔平來說反而有望一開季就以「二刀流」身分重回戰場。

大谷翔平自5月底創立個人Instagram帳號，時常分享生活，今日他則貼出健身房硬舉225公斤槓鈴的影片，吸引不少球迷直呼太強了，期待看到他出賽。

而硬舉是許多棒球員會訓練的動作，能訓練到小腿、大腿、背部肌群，旅美好手胡智為曾在2018年球季回台灣時貼出自主訓練影片，當時他硬舉250公斤、一口氣做6下，重量與次數都相當驚人。胡智為今年與教士隊簽下小聯盟合約，與林子偉、江少慶等人一樣選擇留在美國等待開季。

(中時 )