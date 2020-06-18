七國集團（G7）外長與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利18日發表聯合聲明，表示對大陸決定實施港區「國安法」表達嚴重關切，呼籲大陸政府重新考慮。

該聲明指，立法決定不符合《基本法》精神，以及陸方在《中英聯合聲明》所作的承諾，會嚴重損害一國兩制及香港行政特區的高度自治，以及危害香港多年來維繫繁榮及成功的制度。

聲明亦認為，公開討論、諮詢持份者意見，及尊重香港受保障的權利及自由至關重要，將會極度關注相關行動，對於削弱和威脅港人受法治及獨立司法制度保障的基本權利和自由，強烈敦促北京重新考慮有關立法決定。

目前，G7成員國包含英國、加拿大、法國、德國、義大利、美國與日本。

另外，根據人民日報18日上午報導，當地時間6月16日至17日，楊潔篪應約同龐培歐在夏威夷舉行對話。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。

(中時 )