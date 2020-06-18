高雄一名楊姓男子花錢買春，沒想到上床後變成軟趴趴的「蒟蒻男」，因自認沒有完成性交易，要王姓應召女還他1500元，王女不肯，2人發生爭執，遂從王女的皮包中搶走2200元，因而吃下強盜罪官司，被高雄地院判刑2年8月徒刑。

判決指出，楊男去年11月23日花了1500元找王姓女子買春，2人一到賓館就脫去衣服，上床準備翻雲覆雨一番，但楊男卻始終趴趴，不論王女如何幫助恢復雄風都沒起色，楊男最後放棄，認為這次性交易沒有完全，要王女還他1500元。

據「自由時報」報導，王女不從，兩人發生爭執，楊男硬從王女的皮包中拿走2200元，因打不過楊男，只能眼睜睜看著他離去，穿好衣服後離開賓館，守在楊男車旁，報警處理，員警見楊男來取車，當場將他逮捕。

楊男在高雄地院審理時坦承犯行，還說自己已花了7萬元與王女和解，法官考量他已賠償王女損失，因而輕判他2年8月。

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(中時電子報)