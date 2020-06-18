大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境行程，轎班與信眾在烈日中徒步移動，多利用夜間加速行程，18日一早鑾轎就進入員林市，今年行程提早，8時28分就停駕，直到中午11點起駕，在福寧宮停留2.5小時，是近年來停留最久的一次。
彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人都在福寧宮等候接駕，大批信眾也將員林市中正路擠得水洩不通，員林警方一早就在周邊道路進行交通管制，避免車輛進入。由於回鑾鑾轎進度超前，一早7點多就已進入員林市行政區內，隨即轉入市區遶境，受到中山路、光明街沿途店家歡迎。
臉書社團「大員林生活圈」版主賴義乾一早7點20分就開啟直播，擔任大甲媽網路報馬仔，方便許多趕在上班前前往參拜大甲媽的信眾能及時得知大甲媽鑾轎位置，而「員林人好事多」粉專更自發性發動志工到人潮眾多處舉宣導標語牌，提醒信眾們垃圾不落地。
由於大甲媽鑾轎比預定時間提早抵達福寧宮，由於熱情信眾擠滿廟前廣場，最後廟方人員討論後決定開放鑽轎底，讓信眾響起陣陣歡呼，這次在福寧宮停留時間長達2.5小時，也打破近年來的紀錄。
(中時 )
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