向佐曬雙彩虹照回應。(圖/翻攝自heungjacky IG)

36歲台灣女星郭碧婷和「龍五」向華強兒子向佐2年前公開交往,去年9月兩家人到義大利舉行婚禮,昨(17日)周刊爆料小倆口還來不及登記,郭碧婷疑已懷有6個月身孕,對此,常親上火線的「向太」陳嵐沒多回應,向佐則在IG分享雙彩虹的美照,寫下:「更美好的未來」,似乎默認。

郭碧婷2年前參加節目《最美的時光》和向佐擦出火花,兩人後來也順勢認戀,而這段感情也獲得向太的大力支持,直說:「她郭碧婷,是我在這節目最大的收穫」。近來因新冠肺炎疫情,郭碧婷與向佐一家分隔兩地,《鏡周刊》則直擊,人在台灣的郭碧婷疑挺6月肚上街,人圓了一圈孕味超濃。

而向佐先前就曾在節目連線時自曝還沒跟郭碧婷領證,也承諾下次見面時會將手續辦好,趕快成為合法夫妻,昨傳出兩人低調升格父母,向佐沒正面否認,只曬出在海邊的雙彩虹照片,用英文寫下:「For the bright future for China Hong Kong !」粉絲也道賀說:「恭喜邁入人生新的階段」、「Also blessing for your bright future with the family」、「Congratulations, baby on the way」。

(中時電子報)