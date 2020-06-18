近年推案策略重壓南部市場的太子(2511)業績在上市櫃建商中相對穩定，總經理謝明汎表示，南高房地產市場受區域性的限制，依成交價量來看，較其他四都相對壓抑與低估，若依近年價量發展趨勢，短期補漲趨勢不變。他說，數字不會騙人，品牌很重要，近年太子品牌力獲得肯定，就算是年初疫情爆發時，公司個案還是去化得快，疫情趨緩後，中南部新推建案銷售更是強強滾。

太子建設公司治理連續5年居營建第一名，謝明汎再度強調品牌力的重要性，並認為未來品牌結構安全和服務將成為未來建案銷售最主要的因素。他說，若國內疫情持續好轉，據六都近10年價(平均總價)與量趨勢來推論，北北桃區域將呈現價格平穩、量微升，而桃園挾著交通建設逐步到位，一日生活圈形成，後市發展可期。在台中地區，將呈現價格穩定上升，量會隨疫情收斂也可望同步齊揚。

太子建設目前新、舊案正在銷售中的總銷金額達214.5億元，在南高地區總銷售金額高達98億元，包括總銷16億元的太子雲E；總銷60億元的楠梓太子城-大樓、透天即將在7、8月陸續加入貢獻營運行列；新營太子峰雲目前正在潛銷當中，登記在案有興趣的客戶已達200組，Q3將開始入帳。

太子在台中區總銷金額約48億元，目前總銷20億元的W時代已完銷，而總銷28億元的太子欣世界共226戶，已售80戶。另外，在台北地區總銷售金額達68.5億元，總銷約22億元的太子馥三已完銷、總銷8億元的太子松馥銷售約6成、總銷15.5億元的新店W太子已售近9成，今年可望入帳；而總銷23億元的太子林口將在今年Q3~Q4開始銷售，明年申請使照。

太子轉投資飯店-W Hotel以及台中金典飯店年初營運受到疫情波及，「月有陰晴圓缺」謝明汎說，會用本業來讓它們渡過難關，現在疫情趨緩後，飯店業績已漸漸開始回升。太子轉投資BOT案包括台北市市政府巴士轉運站BOT、台灣大學學生宿舍BOT、成功大學學生宿舍BOT，皆穩穩的貢獻營運。

太子建設今日舉行股東會，通過每股配發現金股利0.5元。

(時報資訊)