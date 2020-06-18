機殼廠鎧勝-KY（5264）今（18）日召開股東會，通過配發現金股利1元。展望未來，鎧勝董事長程建中指出，雖然第1季受疫情影響，致使公司虧損，但第2季出貨已正常，產能也逐步恢復，有望單季轉虧為盈。

鎧勝2019年全年度合併營業收入為新台幣326.35億元，較2018年之304.94億元增加21.4億元，成長7.02%;營業毛利達新台幣29.29億元,毛利率為9%，淨損為新台幣6.31億元，稅後每股虧損為新台幣1.5元。虧損情況較前一年明顯改善。鎧勝前5月合併營收128.45億元，年增8.4%。鎧勝受惠筆電、平板機殼出貨暢旺，帶動5月營收走強。程建中指出，下半年全球仍會受疫情影響壟罩，因此變數相當多，目前仍看不清楚，但第2季業績還算不錯。

面對外部競爭環境變化，鎧勝表示，公司在技術發展上，配合主要客戶產品設計變更與加大金屬與異材質結合的運用，持續研發輕金屬加工工藝，與新材質或是複合材料的導入，並投入資源擴大品質測試實驗室以增進新產品開發效率與品質。在工廠管理方面，鎧勝於2019年持續導入高精密生產與檢驗、自動化生產與廢氣、污水處理設備，為拓展新業務、增強公司技術能力、降低公司後續的營運成本與符合相關法令要求做好準備。為了進一步降低未來營運成本與單一生產基地因外在經營環境變化而可能產生的風險，鎧勝於蘇北鹽城擴充新的生產基地，已於2018年第3季開始投產，且成本改善的效果已逐漸發酵。

而面對中美貿易衝突的交鋒，鎧勝-KY營運除當心金融市場不穩定的風險外，也緊盯著全球製造業加速分散生產基地的趨勢，以備在適當的時機調整製造基地。

(時報資訊)