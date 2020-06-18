信錦(1582)因遠距生活帶旺Monitor需求，且TV客戶新機可望於第3季開始出貨，讓公司下半年業績看好，信錦董事長陳秋郎表示，今年下半年業績將逐季成長，第4季因客戶新品拉貨可望優於第3季，下半年也會比上半年好，全年營收及獲利均可望超越去年。

信錦公司主要產品為Monitor、AIO電腦及TV樞紐與底座，其中Monitor、AIO市佔率約各20%，TV市佔率約0.8%，雖然Monitor及AIO市場趨近成熟，成長空間有限，但因需求總量變動不大，每年可創造營收及獲利相對穩定，108年雖有中美貿易戰等外在環境變數，信錦因產品組合的優化及成本管控得宜，獲利維持成長趨勢，108年合併營收為85.82億元，營業毛利為22.65億元，年成長11.36%，合併毛利率為26.39%，年增3.3個百分點，稅後盈餘為9.41億元，年成長5.85%，每股盈餘為7.61元，今天股東會通過每股配息4.5元。

信錦於108年併購鋁鎂合金壓鑄廠敬得科技，藉以增加營收、擴展客戶群，並發揮垂直整合、資源共享功效，儘管今年上半年新冠肺炎疫情全球蔓延，信錦因遠距生活帶動Monitor等需求強勁，且敬得科技資源整合效益逐步顯現，業績相對穩定，第1季稅後盈餘1.32億元，單季每股盈餘為1.07元，累計前5月合併營收為35.93億元，年成長6.12%，信錦預估，上半年獲利可望優於去年同期。

針對中美貿易戰供應鏈轉移及分散製造基地風險，信錦已加速在越南等東南亞地區建置新生產據點，以降低貿易戰帶來的可能風險。

展望下半年，陳秋郎表示，目前訂單來看，7月與6月相近，但8月因Monitor及TV客戶新訂單開始出貨，業績將重啟成長，第4季可望再攀高，下半年合併營收將較上半年雙位數成長，獲利也將優於上半年，全年營收及獲利都將優於去年。

(時報資訊)