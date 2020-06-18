精誠(6214)今天召開股東常會，通過承認108年度財務報表，並決議每股配發現金股利5元。公司指出，受美中貿易戰以及新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈遭受嚴重衝擊，使得今年經濟發展充滿變數，但疫情延燒也讓遠距辦公、電子簽名、線上教育、遠距醫療等需求驟增，加速雲端經濟成長，而精誠也積極展開防疫業務布局，爭取相關商機，像是協助企業客戶上雲整合管理營運數據，達成分散式供應鏈體系；導入數位銷售工具，掌握後疫時代實體、虛擬同時並行的「兩棲性」消費型態；此外，當遠距辦公成為未來工作新常態，精誠在協助企業導入遠距辦公時，也將同步強化資安防護。

展望今年下半年，5G即將正式商轉，精誠延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決資安隱憂與技術落差。此外，因應金管會公布的109年FinTech施政重點，包含數位帳戶未成年開戶、保險區塊鏈上路、純網銀下半年開業等，精誠也持續投入研發金融科技創新應用，掌握商機。

為協助企業客戶彈性應變，精誠109年以Xi生態整合為定位，公司將擔任「領導協奏者」(Orchestrator)的角色，除連結客戶、連結夥伴、連結市場，拓展更完整的軟體與數據生態圈，放大合作的力量，為客戶找到可落地應用的創新方案；也持續加深5A＠4C(AP、APP、API、Appliance、Algorithm)跨界軟體能力與4C的上雲、用雲、管雲、護雲核心能力，幫助各行各業AI化落地應用，建構可體驗、探索、應用與互動的平台服務，打造全新商業模式與客戶體驗。

(時報資訊)