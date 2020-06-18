台灣新冠肺炎疫情趨緩，帶動國旅需求顯著回升。不過，晶華（2707）董事長潘思亮直言，都會型國際觀光飯店狀況「跟著航空業走」，跟需求偏向休閒飯店的國旅不同，國旅需求復甦反而掩蓋都會型飯店的經營危機，認為「北市飯店停業恐怕越來越多」。

潘思亮今（18）日在股東會中表示，集團餐飲業務及除台北以外的飯店據點營運，可望在暑期恢復、表現估與去年相當，宴會業務則希望在第四季恢復。至於包括台北晶華在內、位於台北市的4家據點，則預期最快明年才會恢復。

潘思亮會後受訪時指出，疫情對越國際化的城市影響越大，國際觀光飯店與需求以休閒飯店為主的國旅市場截然不同，狀況「跟著航空業走」，因此國旅復甦對以國際客為主的都會型飯店效益不大，反掩蓋仍存在的經營危機，台北文華東方酒店暫停住房業務便是實例。

潘思亮坦言，6月台北市的國際觀光飯店平均住房率仍只有2成，遠低於去年同期的7～8成，雖然中央疫情指揮中心宣布將有條件鬆綁短期商務來台，但由於僅來3天、卻需隔離檢疫5～10天，對飯店的幫助不大，直言「北市飯店停業恐怕越來越多」。

潘思亮表示，包括台北晶華在內4間位於台北市內的飯店據點，目前捷絲旅台大尊賢館及故宮晶華均處於休業狀態，台北晶華也有關閉部分樓層，預期在邊境管制解除前不可能完全恢復，時間表只有老天知道。

潘思亮指出，晶華對此積極轉型，加速將台北晶華轉型城市休閒飯店，能做的只有「都會區飯店衰退的比同業少、郊區飯店成長的比同業多」。同時，北市以外的外縣市飯店徵才活動仍將如期舉辦，台南十鼓捷絲旅預計年底前開幕的計畫亦不受影響。

就長期而言，潘思亮認為全球飯店市場早已供給過剩，認為疫情加速產業重整見底「不是壞事」。未來仍看好台灣市場前景，尤其近來台商因貿易戰而積極回流，加上疫情帶動優秀台灣人才回國，疫情反而加速使台灣未來更好，對台灣發展仍最有信心。

(時報資訊)