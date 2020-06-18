門諾醫院語言治療團隊6位專業的語言治療師，共同翻譯「MBSImP吞嚥攝影檢查工具書」，盼能藉由這本工具書，讓臨床人員設計安全有效的吞嚥治療照護方案，提升患者的生活品質。（羅亦晽攝）

門諾醫院語言治療師許原豪分享治療吞嚥障礙的成功案例，讓病患成功恢復吞嚥功能，正常飲食。（羅亦晽攝）

吃東西對一般人來說是輕鬆平常的事，有人可能因器官退化、疾病等，無法順利吞嚥，造成嗆咳、吸入性肺炎等風險。花蓮門諾醫院語言治療師許原豪指出，吸入性肺炎主要因素就是吞嚥障礙，在台灣每10位長者，就有1位有吞嚥障礙；吞嚥障礙者罹患吸入性肺炎的機率高出一般人的1倍，死亡率也高出2倍！

凡食物從口中到胃部的過程中發生問題，都稱為吞嚥障礙，並可藉語言治療改善吞嚥功能。門諾醫院語言治療團隊今日上午分享治療吞嚥障礙的成功案例。58歲罹患口腔癌、下咽癌患者的陳佑福透過影片，分享自己經過三次的手術與治療，以為之後只能吃流質食品。因緣際會下接觸語言治療，一開始以為只是教你怎麼說話，但聽完治療師的說明與評估、專業的吞嚥攝影檢查及35堂課，超過1000分鐘的治療與訓練後，現在已經恢復吞嚥功能，可以正常飲食。

門諾醫院聽語治療組長蘇燕玲說，除了老化使部分長者有吞嚥障礙外，中風、腦損傷、失智症、神經肌肉退化性疾病、頭頸癌等病人，都是受吞嚥障礙所苦的群眾。她也建議民眾，若用餐時，有嗆到、吞不乾淨、覺得喉嚨卡卡等，感到有吞嚥障礙時，可到醫院復健科就診，經由看診轉介，語言治療師會針對患者進行吞嚥評估後，找到安全的進食策略及復健方案。

此外，門諾醫院語言治療團隊透過6位專業的語言治療師，共同翻譯「MBSImP吞嚥攝影檢查工具書」，門諾醫院執行長趙福厚表示，盼能藉由這本工具書，讓臨床人員用「精準的方式找出障礙的癥結」，設計安全有效的吞嚥治療照護方案，提升患者的生活品質。

(中時 )