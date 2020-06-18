搶攻暑假購車商機，宏佳騰今日宣布推出採用升級次世代智慧儀表CROXERA的Ai-1 Sport ABS車款，執行長林東閔也宣布，為了讓車主有更舒適的購車及保養環境，全台智慧電車門市服務再升級，將與知名精品咖啡品牌illy咖啡合作，提供車主最佳賞車、購車、保修、換電一站式的暖心服務。

宏佳騰智慧電車從去年9月銷售至今銷量已突破7000輛，市佔率不但衝破10％，也穩居電動機車銷售亞軍。Ai-1 Sport ABS共有黑隱特仕版、孔雀藍與亮岩灰3種車色，搭載BOSCH 10 ABS系統，打造安全與智慧雙重升級的全新電車。同時，獨步全球採用升級的次世代智慧儀表CROXERA，透過音控就能喚醒機車，不僅提升便利性，也為宏佳騰智慧電車帶來更多可能性。

林東閔表示，iOS系統追加全新聲控功能，可直接透過手機啟動、關閉車輛，帶來最貼近未來的智慧體驗。此外，在CROXERA 2.2版本新增的靜音模式、智慧感應解鎖、SMART NOTICE智慧通知語音化等功能，以及擁有Apple Watch專屬的解鎖、開啟車廂椅墊、電量顯示、一鍵尋車快捷鍵等多項智慧功能，將Ai-1 Sport ABS打造成更全方位的智慧電車；智慧、安全再進化，希望能搶攻暑假及疫情之後的復甦商機。

宏佳騰智慧電車本月起至7月底止也推出車友回廠免費七大項目健檢「Ai Care You」，服務據點除了目前的26家門市外，7月也將新增高雄2家門市，今年也將陸續於雙北、桃園、新竹、台中開幕新的智慧門市，服務更多車友。

(中時 )