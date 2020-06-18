湖心亭除是市定古蹟外，特殊的外觀更成為台中市政府的LOGO，是許多觀光客必遊的景點。（市議員陳文政提供／陳世宗台中傳真）

1908年新建的台中公園湖心亭，是聞名全國的百年古蹟，卻多年未進行大型修繕！台中市議員陳文政指出，亭內木製地板與多處斑駁斷裂，樑柱屋簷也堆滿鳥糞，恐影響結構安全；更有少數民眾在庭內抽菸，恐造成公安問題。中市文化局已向文化部爭取到規畫設計經費，明年可望啟動修復工程。

市議員陳文政於5月27日教育文化委員會業務質詢時，要求文化局應針對湖心亭擬定大型修繕計畫，並善盡古蹟養護的責任。陳文政17日與市府文化局、養工處等相關單位至湖心亭會勘，實際了解湖心亭的毀損程度。

文化局曾能汀副局長及文資處李智富處長說，目前市府已向文化部文化資產局爭取到規畫設計經費，將於議會通過預算後辦理規劃設計作業，預計年底前可完成，明年可望啟動修復工程。

台中市養護工程處表示，除每日由管理人員辦理清潔維護外，日後亦將加強湖心亭之管理，並呼籲市民勿在亭內抽煙，並勿亂丢垃圾，共同維護古蹟清潔與安全。

陳文政強調，湖心亭除是市定古蹟外，特殊的外觀更成為臺中市政府的LOGO，也是許多觀光客必遊的景點，顯見湖心亭的形象足以代表台中；他肯定文化局處理的效率與決心，希望能儘速完成湖心亭修繕，並做好後續的管理維護工作，讓湖心亭的經典形象再現風華。

(中時 )