行政院會上午聽取農業委員會陳報「OIE通過台灣成為口蹄疫非疫區之歷程及展望」報告，聽取報告的行政院長蘇貞昌跟農委會主委陳吉仲雙雙哽咽，陳吉中說，他很不好意思，沒有一個部會首長在行政院會講話講到失去理性，主要是感同身受。還說他真的很不好意思讓蘇揆也哽咽 很抱歉。

歷經24年努力，台灣終於脫離口蹄疫疫區，農委會上午在行政院簡報成果。卻喚起陳吉仲家裡養豬因口蹄疫陷入困頓的回憶。陳吉仲表示，家裡從小就是養豬的，爸爸、伯父都是養豬戶，所以他從小就要洗豬一直到高中，當年台灣遇到口蹄疫時，他在國外唸書，在口蹄疫爆發後，造成很大影響，每公斤40幾塊價格變成10幾塊錢，有25000家的豬養戶都瞬間受到影響。

他說，自已是農家又從事養豬產業，現在又剛好在農委會服務，今天又剛好到院會報告口蹄疫非疫區，所以在簡報後說明時，雖然前面補充的內容非常專業，講得非常理性，但講到25000多家養家戶剩下6000多戶，有18000戶不見時，想起自己家裡也是不見的其中一戶，又想到豬舍未拆，反應的情緒就整個上來。

陳吉仲還說，他很不好意思，沒有一個部會首長在行政院會講話講到失去理性，主要是感同身受。他也真的很不好意思，讓蘇揆也哽咽，很抱歉。

行政院發言人丁怡銘表示，因為蘇揆家裡也養豬，特別感同身受，因為農戶靠天吃飯，也靠政府吃飯，這次蘇揆跟陳吉仲一個人當院長、一個當主委，一起守護國境所以感觸比較多。

(中時 )