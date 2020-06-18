高通技術公司今(18)日宣布高通機器人RB5平台，這是高通專為機器人設計，最先進、最具整合性和全面性的方案。在廣受機器人與無人機產品採用的RB3平台的基礎上，高通機器人RB5平台提供豐富的軟硬體與開發工具。RB5平台也首開先河，結合高通在5G和AI領域的專業能力，讓開發人員與製造商得以創造新一代高運算、低功耗的機器人與無人機，應用於消費、企業、國防、工業與專業服務領域。

高通指出，完整的高通機器人RB5開發套件則有助確保開發人員享有他們需要的客製化空間與彈性，將願景具體商用化。至今，高通技術公司已經與肯定高通機器人RB5平台的眾多頂尖公司合作，其中包括20多家正在評估平台的早期採用者。此外，有30多個生態系參與者正在開發必要的軟硬體供各類機器人應用使用，這些公司包括：96Boards、Acontis、凌華科技（ADLINK）、AirMap、AirServe、Airtonomy、AlwaysAI、Augmented Pixels、Autocore、Autoware Foundation、Canonical，DeepEdge.ai、DreamVu、Dronecode、Fractal.ai、GlobalEdge、Innominds Software、InOrbit、Intel RealSense、Lantronix、Linaro，光寶科技（LiteOn）、Kudon、ModalAI、Nod、Open Robotics、Panasonic、PathPartners、Pilot.AI、Shoreline IoT、SLAMCORE、TDK、創通聯達（Thundercomm）以及Tier IV。

RB5平台採用專為機器人客製化應用的高通QRB5165處理器，提供了強大的異構運算架構，結合先進的高通第5代人工智慧引擎，提供每秒15兆次運算（TOPS）的AI性能，適合執行複雜的AI與深度學習工作負載。該處理器配備的全新高通Hexagon張量加速單元（Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator），為功能強大可支援七個鏡頭同步的影像訊號處理器（ISP）、專門處理增強影片分析（EVA）的電腦視覺引擎，可在有限電力之下提供驚人的機器學習（ML）邊緣推論。透過配套模組，高通機器人RB5平台支援4G和5G連網速度，有助在機器人技術和智慧系統領域普及5G。

透過高通機器人RB5平台和高通QRB5165處理器，高通可達成各種設計，包括通用系統級模組（system-on-module）解決方案和彈性的板上晶片設計。解決方案提供多種選擇，包括商業用和工業級溫度範圍，客戶亦可選擇延長產品生命週期至2029年。

高通技術公司業務拓展資深總監暨自動機器人、無人機和智慧電器負責人Dev Singh手持高通機器人RB5開發套件。(高通提供／黃慧雯台北傳真)

高通技術公司業務拓展資深總監暨自動機器人、無人機和智慧電器負責人Dev Singh表示：「高通技術公司是全球領先的無線技術創新者，在AI、行動運算、連網能力領域基礎深厚。高通技術公司將其在行動領域的深厚專業能力應用在機器人產業，協助打造比從前更強大、更安全、更智慧的機器人。有了高通機器人RB5平台，高通技術公司將協助機器人領域多個細分市場加速成長，包括自動引導車（AGV）、自主移動機器人（AMR）、快遞機器人與無人機、庫存機器人、工業機器人和協作機器人。」

為打造下一代機器人解決方案和設計，高通技術公司與TDK展開策略合作，進一步增強高通機器人RB5平台的性能。TDK在高通機器人RB5平台中增加了其最先進的感測器技術，以增強機器人應用，成為提供頂級感測器解決方案和電機控制器硬體的重要合作夥伴。

高通機器人RB5開發套件內容完整，可客製化，並且易於使用。平台支援Linux、Ubuntu和機器人作業系統（ROS）2.0，在軟體功能方面提供開發者彈性，同時預先整合了各類攝影鏡頭、感測器、5G連網所需的驅動程式。平台也支援OpenCL、OpenGL、OpenCV。此外，高通機器人RB5開發套件也支援Intel RealSense D435i 景深攝影機與Panasonic 飛時測距鏡頭，提供先進的深度量測功能並支援TDK感測器。高通機器人RB5開發套件善用96Boards 消費者版本規格，有利靈活變通，進行創新概念的驗證、快速製作原型。

高通機器人RB5平台的關鍵技術特性包括：

(1)強大的異構運算功能： RB5平台的高通QRB5165處理器 整合了八核高通 Kryo CPU、Adreno 650 GPU、多個DSP（運算、音訊、感測器）與ISP。它還包含一個專屬人工智慧引擎，當中包括Hexagon張量加速單位，以及專屬的電腦視覺硬體模組（增強影片分析引擎）。

(2)高通第5代人工智慧引擎：全新專屬Hexagon張量加速單位，基於高通第5代人工智慧引擎，AI效能高達每秒15兆次運算，提供極高的AI與機器學習推論效能。

(3)先進影像功能：高通Spectra 480影像訊號處理器（ISP）可快速拍攝專業級照片和影片，每秒可處理20億畫素。數十億畫素的處理速度支援拍攝Dolby Vision影片、拍攝8K影片（每秒30楨）和20億畫素照片，還能同時拍攝4K HDR影片（每秒120楨）與6,400畫素照片，快門全無延遲。硬體加速器利用影片分析引擎（EVA）處理所有電腦視覺（CV）任務。ISP的其他功能還包括：拍攝HEIF照片、拍攝慢動作影片、支援先進影片拍攝格式（包含Dolby Vision、HDR10、HDR10、HEVC和HLG）。七個同步鏡頭有助執行即時定位與地圖構建（SLAM）、物件偵測與分類、自駕導航與路徑規劃，能在複雜的室內外環境中安全高效率地執行任務。

(4)安全支援：高通安全處理單位專為提供穩健可靠的安全性所設計，且不影響功耗。高通安全處理單元包含安全啟動、加密加速器、高通可信任執行環境（TEE）、相機安全性，也獲得FIPS 140-2密碼模組認證。其他安全功能包括金鑰分發安全性 、惡意軟體防護、高通內容保護、高通行動安全、高通處理器安全性，並有安全代碼可支援遠端驗證（remote attestation）與安全裝置配置。為保障高階AI和ML安全性，平台支援生物特徵驗證（包括指紋、虹膜、語音和臉部辨識）。

(5)連網能力：高通機器人RB5平台支援長距離Wi-Fi和Wi-Fi 6（802.11ax）、藍牙5.1，同時支援4G和5G，提供最高水準的連線能力。

(科技)