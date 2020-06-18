台大今天舉辦重症患者康復案例分享。（鄭郁蓁攝）

台灣目前445例新冠肺炎確診個案中有17例在台大醫院治療，台大18日邀請一度陷入重症、使用葉克膜天數為全台最久的A先生（右三）舉行康復記者會，分享治療心路歷程，在台大副校長張上淳（左三）、台大醫院院長陳石池（左二）等醫療團隊成員的陪伴下一同慶祝重生，因為全體戴著口罩，所以用手代口揮熄蠟燭。（張鎧乙攝）

「昏迷30多天，我不清楚自己發生了什麼事，但當我被推出壓病房時，所有醫護人員在走道上喊我的名字，跟我說『你可以的』，讓我非常感謝台大。」全台新冠肺炎確診者中，裝設葉克膜長達33天才卸除，成為葉克膜最久的患者Ａ，總住院天數75天，預計最快兩天後出院，今天與台大醫院團隊一同出面，感謝醫護團隊把他當成家人照顧，從死門關前把他搶救回來。

台大今天舉辦「COVID-19 全民互挺臺大醫院重症案例康復出院慶生記者會」。由台大副校長張上淳主持，他指出，疫情從一月到六月以來，台大疑似新冠肺炎感染採驗人數共1575人，最後共收治17名確診個案，其中3人為重症患者佔了17.6％，輕度肺炎者有6人占了35.3％，8人為無症狀，共佔47.1％。目前已久16名患者痊癒出院，最後一名Ａ先生也即將於明後天出院。

最後他對其他還在病房的確診病患喊話，「一定要加油！衷心希望他們能撐下去，台灣醫療水準非常好」。

台大今天舉辦重症患者康復案例分享。（鄭郁蓁攝）

台大今天舉辦重症患者康復案例分享。（鄭郁蓁攝）

裝設葉克膜長達33天的Ａ先生，為50多歲男性，有抽菸習慣，總住院天數長達75天，且在第51天才三次採檢陰性。內科加護病房呼吸照護中心主任古世基表示，Ａ先生在4月5日轉入台大醫院時，出現休克、低血氧立刻裝設葉克膜，並使用抗細胞激素藥物治療細胞免疫風暴，同時出現腎衰竭，住院第一天就沒尿液，接受洗腎，因多重器官衰竭，死亡率高達85％，一隻腳已經踏入鬼門關。

Ａ先生住院隔天，台大立刻啟動多團隊專家治療小組，橫跨內科加護病房、感染科、風濕免疫科、心血管中心、內科、內視鏡室、復健治療團隊等，小組超過50人，針對各器官衰竭做支持性治療。

古世基說，因為痰液的病毒量最高，而拍痰又是極重要的工作，因此組成「拍痰隊」，包含主治醫師、護理師、呼吸治療師甚至是Ｘ光檢驗師，都兩兩成隊每天進病房為Ａ先生拍痰。

整個昏迷三十多天，Ａ先生今天表達三個感謝，謝謝台大的醫療團隊把他從鬼門關搶救出來，讓他從心臟停止到今天可以坐在這裡。第二個感謝負壓病房加護病房把我當成家人般呵護，每個人都是英雄。最後謝謝家人朋友小孩，你們的集氣加油和關心我都收到了

對於印象最深與感動的是，當他終於可以從加護病房轉移到普通病房時，當醫護人員推著他時，所有醫護都站起來，在走道上喊我的名字，告訴我「你可以的，你要加油」，頓時眼淚也止不住，也讓他因此覺得有必要來開這場記者會。

(中時 )