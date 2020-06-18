金龍魚因外型貴氣，廣受名家喜愛，在華人地區甚至把龍魚視為龍的化身，認為其有吉祥、闢邪的作用，而把牠做為風水魚飼養，希望能帶來好運。然而，印尼一名男子巴渝（Bayu）在2年前將飼養的金龍魚委託父親幫忙照顧，沒想到，近日父親覺得膩了，竟將這尾金龍魚宰殺下鍋煎來吃掉。
根據《婆羅洲公報》報導，巴渝（Bayu）4年前用80萬印尼盾（約新台幣1,984元）買了一條金龍魚，並用蟋蟀和蜈蚣餵養牠，令牠成長茁壯。然而，因金龍魚愈長愈大，家中的魚缸已經無法繼續飼養，於是巴渝便將自己寶貝的金龍魚交給父親代為照顧。
沒想到，父親在照顧了2年後，近日因為養膩了，竟將金龍魚宰殺後下鍋煎來吃。巴渝的兄弟發現後趕忙通知他但為時已晚。巴渝事後難過表示，龍魚是印尼最受歡迎也最昂貴的寵物魚之一，價格並不便宜，「我的（金龍）魚價值不斐，本來可以賣到200萬印尼盾（約新台幣4,960元）。」
巴渝表示，自己雖然很傷心寵物魚被吃掉，卻不想責怪父親，自己已經對此事慢慢釋懷，只是回想起這件事仍感到難過，目前暫時不想再買金龍魚回家飼養。
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(中時電子報)
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