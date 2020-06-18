針對屏縣府教育處新聞稿，隋棠17日也在臉書回應。（翻攝自隋棠臉書／潘建志屏東傳真）

針對藝人隋棠在臉書提及1名女孩長年遭叔姪帶至工寮侵犯之事，屏東縣長潘孟安表示，縣府很感謝吹哨者的揭發，也與吹哨者的基本態度都是一樣，就是縣府無論對於侵犯與暴力都是零容忍，尤其對於沒能力保護自己的兒少；對於新聞稿措詞不當，已要求嚴懲。

藝人隋棠在臉書提及1名女孩長年遭叔姪帶至工寮侵犯，屏東縣政府教育處17日發文澄清「應為猥褻且並非數次」，引來網友撻伐，事後縣府再度發文強調措詞不當，已要求立刻修正，潘孟安也震怒，立即指示要求教育處立即檢討。

潘孟安18日指出，縣府對於侵犯或暴力都是零容忍，不能因程度不同就有差別。教育處是性平教育主管機關，發出這樣的新聞稿措詞不當，顯然專業能力有問題，已要求嚴懲。

他說，屏東縣針對兒少侵犯案件有一套通報機制，目前此案件包括學校、社會處、警政單位等都已經動起來，至於有無牽涉到個案闡述的問題，就交由司法偵辦。

不過隋棠隨後也在臉書提到，「對於有些我們還未完成的學校為了避開壓力，只能選擇暫時放棄我們、放棄了學生的利益，真的好遺憾。」潘孟安指出，尊重學校的自主性，不過據他所知，已有學校邀請她7月23日及24日到校參加「友善校園學生事務輔導工作研習營」，分享繪本「蝴蝶朵朵」創作歷程。

(中時 )