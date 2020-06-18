蔡英文總統於就職演說宣示要通過「國民法官制度」，司法院版本為參審制，民間團體則主張參審陪審一併試行，民團與民進黨立法院黨團6次協商破局，「陪審參審一併試行推動大聯盟」今舉行記者會，批評參審是假改革，只是找人民當背書，呼籲民進黨團不要在臨時會處理相關立法，如果民進黨執意排審，聯盟將法起靜坐、遊行等抗爭行動。

立法院預計6月下旬舉行臨時會，民進黨團有意在臨時會通過「國民參與刑事審判法」草案，司法院版本為參審制，不過，民間團體支持參審陪審兩制一併試行6年的方案，民進黨團經6次與民團協商，仍無法取得共識。

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今在立法院大門口前舉行記者會，民間司法改革基金會董事長林永頌指出，司法院提出的參審制草案共113條文，立法院司法法制委員會審查時快速通過，竟有30條文保留，且國民黨、時代力量、民眾黨提出的相關草案版本尚未協商，如果民進黨團要在臨時會強行通過司法院草案，無疑是加深民意對司法的不信任，呼籲民進黨不應該在臨時會處理相關草案。

林永頌質疑，民進黨黨綱支持陪審制，綠營在野時也支持陪審制，為什麼執政後就忘記，這樣沒有誠信的執政黨，立法品質可以讓人信賴嗎？而且，蔡總統所有改革中，人民最無感的就是司法改革，如果蔡總統不聽民意，司法改革就是假改革。

「參審制就是假改革」，台灣陪審團協會創會理事長鄭文隆說，參審制只是抓6個百姓幫忙背書，恐龍判決、貪汙、政治干預等情況會繼續發生，若採用陪審制情況會減少，司法院不願意採納陪審制就是假改革，若民進黨團要在臨時會強推草案通過，民間團體將會在臨時會期間在立法院會靜坐、遊行抗議。

(中時 )