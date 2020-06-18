往生者最後一程的休憩站，誰會想擅闖打擾？日前新聞曾報導有名男子潛入殯儀館並打開數個冰櫃的莫名案件，已退休的資深刑警高仁和在節目上透露，其實曾遇過多次相似的案子，其中一案的涉案人還是知名歌手，警察詢問為何半夜跑來翻屍體，對方的答案讓他們聽了大傻眼。

高仁和作客《新聞挖挖哇》，提到過去深夜巡邏時接獲報案，報案民眾說殯儀館疑似有小偷，警方聞訊後趕往殯儀館巡查，真的在停屍間聽見人聲，一開燈有3人躲在牆角處，其中一人竟是知名台語歌手。

警方納悶他們幹嘛半夜來殯儀館翻看屍體，三人老實回答，是上宮廟求明牌，照指示子時到第一殯儀館停屍間數屍，男性代表1、女性代表3，再分性別算個數，如女生有7具，則得37，依這樣的邏輯推斷。

而三人迷信的程度根本走火入魔，因為他們直到被帶上警車，還在想明牌的事情，男歌手甚至一轉頭看見員警制服編號「3109」，馬上興奮要員警別動，高呼：「年輕人你這個號碼有夠漂亮！」，讓高仁和看了無奈直搖頭。

(中時電子報)