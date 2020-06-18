釣魚台再掀主權熱議，國民黨台南市議員蔡育輝、蔡淑惠與李中岑3人，18日在台南市議會總質詢炮轟民進黨逢中必反、逢日必軟，共邀黃偉哲登釣魚台島護主權。黃偉哲表示「我認為釣魚台是台灣的」。

國民黨台南市3位議員18日在總質詢上先肯定黃偉哲執政作風與前朝市長（指賴清德）迥異，既親民又沒架子，更願意為促銷農產品，作各種搞笑形象。

藍營議員隨後以一系列民進黨蔡英文總統、前行政院副院長陳其邁痛罵前總統馬英九保釣影片，對照民進黨執政後逢日必軟的可笑行徑。

李中岑詢問曾經在大學參加學運的黃偉哲，如金是否願意再次參加公共議題，赴釣魚台宣揚保釣立場，隨後拿寫著共赴釣魚台宣示主權看板，邀請黃偉哲護釣魚台主權。

國民黨3位議員回顧陳其邁在馬英九執政時，批評釣魚台的主權維護必不是辦作文比賽，或是發行郵票等作秀行為。反譏現在陳其邁做了什麼？立法院長游錫堃還離譜的說跟日本，大家共同開發，炮轟民進黨一面支持香港人護主權，一面又無視台灣的釣魚台主權。

黃偉哲表示，一直以來都關心台灣慰安婦議題，並強調釣魚台是台灣人的。

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑3人拿著印有釣魚台放大圖片，寫著共赴釣魚台宣示主權的看板，與黃偉哲合影，大讚黃偉哲有膽識，有肩膀。

(中時 )