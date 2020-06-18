新聘外籍看護工受疫情影響無法入境，家中長輩照顧需求怎麼處理？勞動部表示，雇主可選擇承接在臺等待轉換的外籍看護工；亦可撥打1966長照專線或至各地長期照顧服務管理中心洽詢長照資源，協助家中照顧需求。

勞動部說明，為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，若雇主新招募的外籍看護工因為疫情無法入境來臺工作，可選擇到各地的公立就業服務站，辦理承接在臺等待轉換的外籍看護工，以減少國外引進的等待時間，相關申請程序可撥打勞動部專線02-8995-6000洽詢。

為了處理疫情期間，聘僱外籍看護工的失能者照顧需求問題，衛生福利部在109年3月30日訂定因應疫情照顧處理機制，符合長照需要等級2級以上的失能者，如果新聘僱的外籍看護工因疫情不能入境、原聘僱的外籍看護工返鄉暫時無法來臺，或是入境後需居家檢疫或隔離14天，已放寬可使用居家照顧、社區照顧等照顧服務；另如果原本已在家中服務的外籍看護工因故須居家隔離，為減少失能者家庭照顧壓力，也放寬得使用喘息服務等長照資源。

勞動部表示，以上相關資訊都可至勞動部跨國勞動力權益維護網站查詢；如果有長期照顧服務相關的需求，可撥打衛生福利部1966長照服務專線或至各地長期照顧服務管理中心洽詢相關長照服務資源及申請程序。

(工商 )