富宇地產(4907) 去年稅後淨利1.59億元，EPS 1.35。(18)日股東會通過配發現金股利1.2元。富宇地產今年一口氣在台中北屯區、沙鹿區、清水區以及南投草屯推出四大建案，總銷約55億元。

富宇地產總經理鍾堯明表示，今年房市因疫情面臨挑戰，但台灣防疫成效卓著，再加上政府調降房貸利率，6月正式解封，更加強消費信心，今年也將維持原定推案計畫，以首購、自住需求類型為主力產品，預估下半年成長穩健。

富宇地產今年預計推出北屯區「峰景」、沙鹿區「凡爾賽」、清水區「西雅圖」及南投縣草屯「中山臻邸」四個建案，其中沙鹿區「凡爾賽」已於上半年推出。

近期強打的新案「峰景」，位於北屯區敦富路與敦富十二街口，屬台中捷運機廠特區，外界推估總銷約27億，規劃25-35坪、2-3房的菁英首購宅，周遭有北屯COSTCO正在興建中，還有雙語學區及南興公園等綠地，再加上捷運通車的便利性，吸引不少自住客詢問，外界推估此案將成北屯機捷特區的指標個案。

而即將公開的草屯新案「中山臻邸」，位於草屯中山街上，外界推估此案總銷約18億，預計規劃24-42坪、開價24萬元的2-3房菁英宅。

此外，富宇集團今年推案腳步也遍布台中與新竹，第一季起分別推出台中南屯區「世界花園」、北屯區「松禾苑」與「沐曦」，以及新竹東區「擎天」及竹北「淳?」五案，目前規劃中的新竹縣「新豐案」最快也將於下半年進場。

富宇集團近期開始預約的北屯區「沐曦」新案，規劃35-56坪、開價38萬元起，基地位於瀋陽路、安順東一街口，鄰捷運G6、G7站，外觀垂直綠化設計是一大特色。

富宇集團目前線上銷售中的新案，最受矚目的莫過於總銷65.5億元的南屯大案「世界花園」，主打七星級全齡公設、私家千坪泳池雙花園，638萬元起即可入住，強吸科技新貴。

(工商 )