住展雜誌統計資料顯示，大台北都更推案量自2013年至2018年，連續五年締造歷史新高紀錄。2019年因受到總統大選影響，部份都更案開賣時間往後遞延，因此中斷連年創新高案量紀錄。今年截至5月底為止，大台北都更(不含危老重建)推案量累計約870億元，案量已達去年全年都更案量的七成一左右，顯示都更推案力道十分強勁，預估全年應該突破1,500億元。今年大台北都更建案不僅大爆量，還有另一個特色就是很貴。統計資料顯示，至少有10個都更案平均開價創下該區段新高價。

去年末都更案延至今年釋出，讓今年都更案量蜂擁而出，前5個月已爆出870億元大量。接下來從6月之後，還有士林「全陽豐會」、文山「遠雄晴川」大同「宏國大道城」、信義「信義The One」、新店「合環LAND MARK」等指標案釋出，今年全年都更案量料將突破1,500億元，寫下史上新高指日可待。

今年雙北市推案，又以台北市都更案量最多，高達約768億元，而新北市僅約102億元。都更案數量最多的區域，是中山區、士林區，均有3個都更案推出銷售。信義區雖然只有2個都更案，但可售戶數3百多戶，是都更戶數供給量最多的區域。

住展雜誌研發長何世昌指出，都更建案勇於開高價，主因除了與房市景氣好轉有關外，都更案座落地點普遍不錯，以及整合成本高，是建商敢挑戰天價的背後因素。由於近年都更案收購老屋成本普遍較高、或是給予屋主權利變換條件普遍較好，提高了都更案推案成本，建商自然將這些成本轉嫁到房價上，希望在經過多年辛苦整合推案後能賣個好價錢。

從近年大台北都更推案量觀察，顯示民間都更熱度依然暖呼呼。何世昌認為，雖然都更案整合不易，但在大台北都會區建地一地難求，和都更利益誘導之下，業者縱使要花多年時間才能完成一個都更案，但仍不得不加入都更這個戰場。因此，雙北市都更熱潮勢必會延續下去。

(時報資訊)