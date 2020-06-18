PCB廠—華通(2313)無畏新冠肺炎疫情，上半年可望繳出亮眼成績，不過5月中新一波中美貿易戰，多重因素讓華通審慎看待下半年傳統旺季成長力道，不過華通董事長吳健表示，公司本身接單及應變能力在這幾年明顯提升，5G的發展趨勢對於手機產品往高階設計需求依舊不變，下半年仍應有旺季可期。

華通今天舉行股東會，吳健於股東會表示，原本預估上半年公司營運會受到疫情影響，但到目前為止看起來疫情對於電子業的衝擊遠比一些服務業、運輸業等為輕，同時也因為遠距辦公以及線上教學的需求增溫，讓華通在平板電腦以及筆記型電腦的訂單優於預期，累計前5月合併營收為210.93億元，年增13.8%，預估今年上半年應該可以繳出一個亮眼的成績。

展望下半年，吳健表示，今年初疫情爆發後，好不容易最近疫情趨緩期望全球經濟逐漸復甦，想不到5月中又有新一波中美貿易戰，讓整體市場經濟受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響，消費性電子產品市場如：手機的銷售復甦速度緩慢，導致公司對於下半年傳統旺季的成長力道會採取比較審慎的看法，不過公司本身接單及應變能力在這幾年明顯提升，5G的發展趨勢對於手機產品往高階設計需求依舊不變，今年華通仍會非常小心關注中美貿易對手機市場的衝擊，下半年仍應有旺季可期。

華通2019年稅後盈餘38.22億元，年增59%，每股盈餘達3.21元，為近幾年來最佳成績單，今天股東會通過每股配發現金股息1.2元，並訂7月9日為除息交易日。

今天股東會也全面改選董監事，新任董事會也推選吳健續任董事長。

(時報資訊)