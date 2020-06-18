亞洲開發銀行（ADB）周四表示，為了防止新冠肺炎疫情擴大而實施的封鎖措施重創經濟活動，今年開發中亞洲國家的經濟成長率可能創下近60年來新低。

亞銀就4月發布的「亞洲開發展望」報告發布補充報告，內容指出包括45個亞太國家在內的開發中亞洲地區2020年經濟成長率可能僅達0.1%，創下1961年以來新低。明年該地區的經濟成長預測維持不變，仍為6.2%。

更新後的預測顯示，這場大流行病對開發中亞洲國家造成的打擊，超出亞銀4月的預測，當時亞銀預估今年開發中亞洲國家經濟成長2.2%。

亞銀首席經濟學家Yasuyuki Sawada在聲明中表示，即使已逐漸解封，以及部分經濟活動已經以一種「新常態」重啟，但今年亞太地區經濟將持續感受到疫情的衝擊。雖然預測2021年成長加速，但主要是因為今年的數據疲弱，該地區將不會出現V型復甦。

亞銀對中國今年的經濟表現更為悲觀，將中國今年經濟成長預測由4月預估的2.3%下修為1.8%，美中貿易緊張局勢升高亦構成經濟的下行風險。東亞今年經濟成長預測由2.0%下修為1.3%。印度今年經濟成長預測由4.0%下修為負4.0%。新加坡今年成長預測由0.2%大砍至負6.0%。

此外，因需求低迷不振，以及原油價格走低，亞銀將今年開發中亞洲地區的通膨預測由4月公布的3.2%下修至2.9%，2021年通膨率估將進一步放緩至2.4%。

(時報資訊)