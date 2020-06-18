去年香港反送中示威聲浪高峰時，先前自稱「被嫖妓」、遭中共當局行政拘留長達15日並遭國安人員酷刑拷問的英國駐香港總領事館前職員鄭文傑，日前接受英國廣播公司節目（BBC）專訪時再次回顧當時情形，鄭文傑表示他是受英國領事館指示前往示威現場蒐集訊息，反遭主持人懷疑是間諜行為；雖然鄭力圖解釋他並非間諜，但仍被主持人質疑，他當時的行為就是間諜行為。

遭中共當局行政拘留長達15日並遭國安人員酷刑拷問的英國駐香港總領事館前職員鄭文傑接受英BBC專訪時解釋為何當時反送中現場蒐集資料，反遭主持人懷疑這恐已構成間諜行為。

現今已離開香港、透過工作假期簽證居留於英國並已向英政府申請政治庇護的鄭文傑接受BBC《HARDtalk》專訪時回顧取去年情況，他為了英國政府的商業事務前往深圳，並在準備返回香港高鐵西九龍站時，遭中共跟蹤並送回深圳，這也是他遭中共國安人員虐待以及政治拷問的地方。

至於為何遭中共拘留，鄭文傑認為中共認定他是處在香港反送中示威的前線，由於鄭替英國領事館工作的身分，並被委派收集有關示威的資料，這就是中共想得到資料的方法，不僅藉此歸咎於他，並想證明英國參與煽動示威。

不過主持人表示，他已感到有些困惑，「如果我站在大陸官員的角度看你，我會對你的身分有所顧慮」。他指出，由於鄭的正式職銜涉及英國駐香港總領事館的商務及貿易工作，「但你剛才告訴我，你被外交官安排觀察並報告去年反送中運動，你是否是臥底間諜」？

對此，鄭回應稱「不完全是臥底間諜」，強調他當時在示威前線，但又被主持人立即反問「但你當時在示威前線然後向上司匯報？」鄭再解釋，他在示威前線的原因，是因為我個人支持這個民主運動，「我只是參加了合法的遊行，但同時我也被領事館指示在新聞頻道收集資料」。

不過主持人認為，這已經在某種程度上從事間諜活動，不論是對一線支持民主的示威者，還是任何試圖干預示威的警方或官員，「你都沒有向他們申明你的身分，表面上你以香港公民的身份私下出現在現場，但實際上你在那裡為英國政府工作，這不是有一點奇怪的利益衝突嗎？你當時就是在監視嘛！鄭先生」。

鄭對此解釋，「是有些奇怪，我有雙重身分，其中一個是替領事館工作，這與政治無關；但同時我也是一名香港公民，領事館有清楚指示，『你作為一名香港公民，你有屬於自己的權利參與合法遊行的自由』」。

主持人接著問：「當英國要你向他們匯報對於示威所了解的資訊，你是否曾有一刻停下來想一想這將替自己帶來麻煩？」鄭表示「沒有」，並相信這是好機會讓英國外交官得到資料，了解為什麼示威者會上街抗議。主持人再問「你首先對誰效忠？英國政府還是中國領土的香港？」鄭回答是他是香港公民，首先向香港人效忠，而為英國政府工作，是因為他相信民主制度，相信這不只是維護英國的利益，也可強化人民對民主的呼籲。

對於遭指控曾在深圳嫖妓而觸犯大陸法律，鄭強調他去的只是一間按摩店，並沒其他的，否認中共對他的指控，並稱他們從中使用非法手段，縱使無法證明曾被虐待（自稱完全康復是釋放條件之一）；至於認罪影片，他稱是中共作為公關手段用的。

主持人最後問對於英國政府對他的要求時否後悔，如果當時用不同方式處理那些事務，可以拒絕英國政府的要求，拒絕向其報告有關反送中示威的事宜，「想知道你真的沒有一絲後悔？」鄭回答「沒有，一點也不後悔」，並相信收集資料是為了更好的原因，為了讓世界與英國聽到真正香港市民的聲音。

(中時電子報)