北極星-KY（6550）宣布於林口長庚醫院啟動1B期腦癌臨床試驗，此臨床計畫先前已通過美國FDA審查，本月再獲 TFDA批准，預計收錄26位病患。北極星表示，如果療效好，將可擴大收錄更多病人並進入二期臨床，屆時將會是個多國多中心的臨床試驗。

北極星表示，第一階段除林口長庚醫院之外，國內還有台大醫院及高雄長庚也參加此次計劃，若順利進入二期臨床，後續還會有美國或歐洲的醫院加入。此時臨床試驗總主持人 (Lead Investigator )為林口長庚醫院副院長魏國珍。

魏國珍有「腦瘤剋星」之稱，一年為3、400顆腦袋動刀，其治療腦瘤的專業享譽國際，他們也將主導國際多國多中心的臨床試驗。

北極星表示，此次的臨床係針對腦癌中最難治療的多形性神經膠質母細胞瘤(Glioblastoma Multiforme)採取聯合策略，即ADI-PEG20 與TMZ(Temozolomide)聯合用藥且併用放射治療。由於這種腦癌狀似八爪章魚，手術很難清除乾淨，一般藥物又無法跨越血腦屏障( Blood Brain Barrier)進入腦部，所以極難治療，一般的存活期僅一年左右。

北極星的ADI-PEG20有著不同的藥理機制，採用代謝療法降解血液中的精胺酸，藥物不需進入腦部即可阻斷癌細胞的營養來源，再加上放射線治療，以期收到內外夾攻的綜效。

(工商 )