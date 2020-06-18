下週油價恐連8漲，根據中油浮動油價公式，估記汽、柴油22日凌晨零時起將分別調漲新台幣0.6元、0.7元，不過考量亞鄰最低價天花板限制，屆時調漲幅度有望限縮至0.2元、0.3元。

美國7月頁岩油產量跌至近2年來新低，加上沙烏地阿拉伯可能減少供應亞洲合約原油，供給量下降的預期心理，推升北海布倫特原油再度站上每桶4字頭大關。

國際油價漲勢不斷，預期國內下週油價將跟漲，依浮動油價調整機制作業原則，預估中油下週汽、柴油每公升價格將分別大漲0.6元及0.7元。

不過，由於政府要求必須考量亞鄰最低價規定，這波大漲中油可能將吸收0.4元，讓國內汽、柴油漲幅將下修至0.2元及0.3元。

如上述調整幅度，92無鉛汽油零售價將每公升調整為21.6元、95無鉛汽油每公升23.1元、98無鉛汽油每公升25.1元、超級柴油每公升19.1元。實際價格依中油21日公布為準。（編輯：潘羿菁）1090618

(中央社)