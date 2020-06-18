高雄市長補選，前高雄市長韓國瑜親信、民政局長曹桓榮今天突表態參選，為補選話題增添討論度，曹桓榮表示，他對於認真服務的市府團隊竟無法延續感到不捨，希望「讓『高雄要更好』成為高雄最大公約數」。對此，部分韓粉則表示「就是要有這樣有擔當的人」。

中央選委會公告，高雄市長補選從16日起開始領表，除日前已正式表態的議員李雅靜、黃紹庭競爭。曹桓榮今(18日)上午在助理等人陪同下，現身高市選委會領表，他強調，決定參加補選，事前並未跟韓前市長商量過，只與家人談過，並獲得太太支持。

他坦言，韓國瑜這一年半以來為高雄市的付出，相信大家都有感受到，他內心對於這樣認真服務的團隊，沒有辦法延續服務相當不捨的，對於很多人提到，市府只會做路平、燈亮、水溝通，他想要告訴大家，過去20年做不到的部分，韓市府團隊把它變成了市政的亮點，而且市民的小事就是市府的大事。

對於黨內有很多同志都站出來表態，他認為這是一個很好的現象，曹桓榮也提到，將來若有機會獲黨內提名，他一定會秉持過去走遍高雄38區的腳步，重新找回市民的信任，讓「高雄要更好」成為高雄最大公約數。

挺韓支持者在臉書社團留言。（圖/翻攝自 罷免高雄黃捷 臉書社團）

對於韓國瑜前幕僚曹桓榮突然參選一事，韓粉在高雄相關臉書社團留言表示，「就是要有這樣有擔當的人！」、「太棒了！曹局長加油」、「支持局長」。

挺韓支持者在臉書社團留言。（圖/翻攝自 罷免高雄黃捷 臉書社團）

(中時電子報)