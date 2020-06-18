台大感染科疫病病房護理師蔡瑩慧，被病人暱稱淡定姊。（鄭郁蓁攝）

「因為我每次都叫病人要淡定，不然呼吸急促對復原不好」，被患者暱稱「淡定姊」的台大感染科疫病病房護理師蔡瑩慧，17年前就曾在負壓專責病房照顧ＳＡＲＳ患者，這次仍身負重任，擔任台大最後一位出院者的主要照顧護理師坦言，照顧患者最怕的其實不是自己被感染，而是擔心若沒有防護好，回家感染給家人或是造成醫院群聚。」

今天台大舉辦新冠肺炎案例康復出院記者會，並邀請最後一位即將出院，全台裝設葉克膜最久的新冠肺炎患者Ａ先生出席，分享心路歷程。

而照顧Ａ先生的團隊，共包含5人小組的葉克膜團隊，以及日日夜夜提供所有照顧的護理團隊等。

督導長莊寶玉說，這次照顧患者，最辛苦的除了每天都要穿兩層兔寶寶裝，戴上兩層口罩以及面罩，不僅呼吸困難，且不靈活，動作太大又怕漏氣，工作上困難度會增加，又不能一次進去太多人，但對於照顧個案大家傾全力。很多人進去拔管路的時候有6個人進去協助。

住院75天，裝設葉克膜長達33天的Ａ先生創下全台新冠肺炎裝設最久紀錄者，因為多重器官衰竭，身上大大小小的管子主要管線包含鼻胃管、氣管、靜脈導管、葉克膜管路、洗腎、尿管等就多達11條，若再加上分支就有19條。加上昏迷，醫護團隊每天分組，兩人一組，每天每兩個小時就要進去協助翻身拍痰。因此替他拍痰成了最困難也最危險的工作。

護理師蔡瑩慧說，每天照顧患者的工作包含吐、大小便、插管治療給藥換藥以及葉克膜所有的管路會不會跑掉，每天的照護很重要，若沒細心，就會感染，因為線路太多，需要兩人一組一人幫忙扶與看著管線，另一人拍背，因為非常近距離靠近病人，一方面擔心防護裝破掉，但又要出力拍痰，常常喘到不行，每十分鐘就要休息一次，

聲音甜美，個性沈穩的蔡瑩慧總是帶給患者很大的鎮定與安心的力量，每次協助重症的Ａ先生換藥時，都會先說一聲，「你淡定，不然呼吸急促反而對肺不好」，SARS的經驗告訴蔡瑩慧，穩定的心情很重要，因此連患者都忍不住稱他淡定姊。

走過這次疫情，許多人仍對醫護「另眼相看」，對此蔡瑩慧認為是人之常情，她說，自己照顧確診者不擔心自己遭到感染，反而是比較擔心傳染給家人，因此他回家時會盡量跟父母分桌吃飯，鄰居也都不像過去會來家裡串門子。同事也是如此，許多人回家都直衝房間，不和家人接觸。

莊寶玉說，還有同事因為保母知道她在台大，因此拒絕收托小孩，只能送到南部給公婆，整個疫情期間，都無法見到小孩一面。

而最感動的，當然還是病人出院的那刻，尤其看到Ａ先生，從幾度和死神拔河，最後能從加護病房被推到普通病房的那瞬間，每個人都自動自發站起來，大喊他的名字，不斷的告訴你，你可以的，你加油喔！「看到病人好的瞬間，真的很有成就感。」

(中時 )