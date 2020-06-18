北市將陸續汰換YouBike為2.0版，新北市研擬不跟進，傳出將自行研發無樁式系統，台北市長柯文哲18日表示，橫跨淡水河的車輛每天約只有2000多輛次，但雙北不一樣有一些麻煩。

柯文哲表示，從科學上的研究，有幾個地方，比如南港跟汐止、新店是YouBike跨市借還次數最多，不然台北跟新北會橫跨淡水河的量不多，算過1天大概只有2000多輛次而已，雙北不一樣是有一些麻煩，不過兩邊標案是分開的，他有問交通局如果問新北不是YouBike得標，要怎麼因應確實要想一下。

有關新北市交通局表示北市交通局未與他們討論，北市交通局指出，北市現行契約於2017年規畫當時，僅規範廠商提送升級計畫，尚未有明確升級計畫方案，所以無法與新北市交通局詳細討論。

北市交通局說，今年4月北市確認升級計畫，考量雙北跨市借還需求，已規畫預留部分YouBike1.0車輛及車位提供兩市市民使用，並將於近期與新北市交通局交換營運契約經驗及未來跨市借還需求相關規畫。

(中時 )