外資本周以來持續匯入，使台幣易升難貶，本周收盤價一直維持逾兩年高價，市場關注今日央行理監事會議利率調整幅度。市場目前對央行今年連2季降息的預期心理濃厚，認為景氣V型反轉無望，為避免進入太長的「U」型底，央行會再將政策利率降至歷史新低。今新台幣匯價午盤以29.578元暫收，升值1.04角。

美元指數午盤在97.042附近，亞幣今普遍走升。美聯儲主席鮑威爾周三對國會表示，美國經濟正從疫情最嚴重的時期復甦，目前約2500萬人失業，疫情仍在持續，可能需要「較長一段時間內」維持零利率水準以支持經濟復甦，而美聯儲將持續購買公債以壓低長期借貸成本。美國貿易代表萊特希澤表示，中國官員一再重申將遵守第一階段貿易協議承諾，購買更多美國服務商品，迄今中國已購買達100億美元。美國5月房屋開工較前月成長4.3%，增幅雖低於預期，但建築許可跳升14.4%，強勁反彈表明房市亦開始復甦。

台灣央行下午召開第二季理監事會，市場認為疫情仍有不確定性，加上台幣近來偏強，企圖挑戰29.5元整數大關。因此央行降息可略為降低熱錢湧入誘因。新台幣今年來升值1.43%，在亞洲主要貨幣中最強。

(時報資訊)