大陸京東集團CEO劉強東證實將辭去集團5重要職務。

據《聯合早報》、《香港經濟日報》等綜合媒體報導，京東預定18日在香港掛牌上市，創辦人劉強東卻在11日起卸任天津京東啟正貿易經理、廊坊京東吉特貿易總經理、廊坊京東冠馬貿易經理、廣東京東雲錦揚資訊技術經理及昆明京東雲科物流總經理這5家公司的高層職務，引發各界關注。

《上報》亦報導，近來大陸電商企業高層職務異動頻頻，在騰訊的馬化騰、阿里巴巴的馬雲都辭去高層職務後，劉強東也步入馬化騰和馬雲後塵，辭去京東的高階主管職務。

(中時電子報)