樂天桃猿今日作客台南球場交手統一獅，派出土投翁瑋均對上獅隊先發施子謙，兩名土投正面交鋒，而目前正是樂天桃猿與中信兄弟爭奪戰績龍頭的重要時刻，桃猿連2戰對上獅隊都派土投先發，要留3名洋投在周末3連戰與中信兄弟的「天王山之戰」上場。

翁瑋均上一次先發是2日對上中信兄弟吞下敗投，相隔半個月後再度掛帥，本季他對獅隊2場先發拿下1勝1敗，不過數據上來看翁瑋均對獅隊最苦手，對戰自責分率高達11.88。今日他頂著保衛龍頭的壓力出征，若此戰吞敗就會把龍頭位置拱手讓給兄弟。

而獅子謙則是本季2場先發對上桃猿都拿勝，本月10日對上桃猿更繳出7局僅失2分的好投，尤其對上桃猿的對戰自責分率僅4.38表現最好。兩人曾在4月26日同場先發過，當時由施子謙先發5.1局、失4分收下勝利，翁瑋均則僅投3.1局就失8分退場。

桃猿目前與兄弟沒有勝差，不過由於勝率差百分之一，由桃猿暫居龍頭。桃猿對獅隊2連戰分別推出王溢正、翁瑋均先發，留著3名洋投在周末3連戰對上兄弟時出賽，而兄弟本周已用過德保拉、黃恩賜，先前兄弟總教練丘昌榮談及可能讓德保拉投一休四出賽搶勝，不過目前尚未決定，若真是如此，那周末兩隊交鋒都是洋投對決。

(中時 )