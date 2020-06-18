中央流行疫情指揮中心17日宣布有條件讓境外生返台，不過要求境外生要集中在校外檢疫旅館完成檢疫程序再返校，元智大學校長吳志揚18日表示，其實校方之前都已經準備好宿舍可以讓境外生集中檢疫，且校外檢疫旅館費用也偏高，建議指揮中心可以讓學校盡量使用校內資源。

吳志揚表示，學校對於境外生返台都有相關準備，宿舍也都準備好，教育部高教司司長朱俊彰之前也都親自到校訪視。不料最近新聞出來，又要求境外生要使用校外檢疫旅館，校方只好緊急去跟桃園市政府協調，還已經問到雙北的防疫旅館，但有些價格偏高，有些甚至要7、8000元，，遠遠不止目前各校每人每日防疫宿舍費用約2000元，負擔較大。

吳志揚表示，非常肯定指揮中心分階段開放境外生返台，目前各校大概也還有兩周才放暑假，一下子全部開放恐怕也忙不過來。不過還是希望可以讓各校使用校內資源，否則目前全台有4萬多名境外生要入境，如果全部都用防疫旅館而不用校內既有的宿舍，會不夠用。像元智大學有100多間宿舍可供境外生返台後居家檢疫或隔離使用，估計暑假之間可以分三波到五波入境，容量是夠的。

(旺報 )