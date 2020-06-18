為了拯救美國經濟，聯準會（Fed）正在購買垃圾債和公司債ETF，Guggenheim Partners全球投資長米納德（Scott Minerd）表示，Fed的下一個買進標的將是美國股票，同時警告美股標普可能回測試3月低點，甚至跌至1600點。

外媒報導，美國聯準會在3月23日宣布購買垃圾債以來，標普500指數已大漲40%，在美國經濟受到疫情重創的環境下，股市飆升也將估值推升至網路泡沫時期的水準。

米納德警告，修正即將到來，而且就在不久之後，預計標普500指數將在未來一個月內重新測試3月低點2237點，甚至可能跌至1600點，跟目前的價位3000多點來說幾乎是腰斬。

他說，美國聯準會將不得不拿出火箭筒，「我認為美國聯準會官員們已經在討論購買股票的選項」。

米納德認為，美國經濟復甦至少需要3至4年的時間，就業和GDP才會重回新冠肺炎疫情爆發前的水位，並稱人們完全低估了經濟復甦的時間。

(中時電子報)