行政院長副院長陳其邁今天最後一天以副院長身分出席行政院會，陳其邁感謝蘇揆提攜，蘇揆則說，一年多來，陳其邁留下的不是雪泥鴻爪，而是驚心動魄、值得回味、犖犖大端，他期待陳其邁快回來。

陳其邁請辭投入高雄市長補選，上午在行政院會特別感謝蘇揆一年多來的提攜。行政院發言人丁怡銘轉述，陳其邁尤其感謝在蘇揆身上學習很多，除了感謝蘇揆，陳其邁也感謝政院同仁，說跟閣員共事經驗是他人生劇本中最精彩的一頁。

蘇揆則提及新冠肺炎防疫成功經驗，說人一生僅數十寒暑，陳其邁學的是醫學及公衛，防疫期間正是大展身手的機會，人生中能真正拿出來被肯定感謝的不多，但相信一年多來的努力，團隊所為恐怕一生中不一定每天、每年可碰到，很多歷史性足以留下來對後世交待的，都不是雪泥鴻爪，而是驚心動魄、值得回味、犖犖大端的，他要給予陳其邁祝福加油，期待他快回來。

(中時 )