食藥署今（18）日公布7月起上路的四大食品新制，除了擴增「應實施食品安全管制系統(HACCP)」的食品製造業別、要求「資本額少於3,000萬元的食品工廠」設置衛生管理人員，俗稱笑氣的「一氧化二氮」加嚴管理，而且食品常見的6項過敏原擴增至11項，7月起未標示者可開罰廠商最高300萬元。

首先是俗稱笑氣的「一氧化二氮」，食藥署說，7月起將強化管理，過去視為食品原料管理，現在列為「食品添加物」管控，對廠商來說，應辦理查驗登記、登錄、標示、建立追溯追蹤資料，「一氧化二氮」的純度也須從97％提升到99％，且須強制性檢驗，若違反查驗登記，可開罰3萬～300萬元。

第二是食品過敏原，食藥署說，過去需強制標示的為「蝦、蟹、芒果、花生、牛奶、蛋及其製品」，現在經過整理，擴增至11項，包含甲殼類、芒果、花生、牛奶或羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品，以及使用亞硫酸鹽（常用於蜜餞食品）等。

食藥署說，7月起食品若未完整標示過敏原，將可開罰3萬～300萬元；若標示有不實、誇張或易生誤解之情形，可開罰4萬～400萬元；若宣稱有醫療效能，則最高開罰500萬元罰鍰。

第三，食藥署說，7月起擴增應實施食品安全管制系統(HACCP)之食品製造業別，具工廠登記、食品從業人員5人以上，且資本額未達3千萬元之「食用油脂」、「罐頭食品」及「蛋製品」等3個製造業別，7月1日起，應符合食品安全管制系統準則(HACCP)之規定，否則可依食安法開罰6萬～2億元。

第四，食藥署說，具工廠登記、食品從業人員5人以上且資本額未達3,000萬元之「其他食品製造業」，7月1日起，應設置衛生管理人員，否則可依食安法開罰3萬～300萬元。

(工商 )