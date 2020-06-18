洪麗娜拿出乾德宮位在田尾鄰近的土地權狀，表示乾德宮在田尾鄉有將近七公頃，市價大約兩億元的資產，認為是有心人士想入侵乾德宮，才打壓抹黑她。（吳建輝攝）

洪麗娜拿出歷屆鎮長擔任乾德主委時，所印製的農民曆，表示幾十年來都是鎮長兼任寺廟管理人，一直到她當選鎮長都是如此。（吳建輝攝）

洪麗娜說，待公務員懲戒委員會來文後，將會依照實際情事提出答辯，期待可以獲得公允的對待。（吳建輝攝）

彰化縣田中鎮長洪麗娜身負公職，還兼任錢德宮代表人職務，遭監察院依違反公務員服務法，未經許可不得兼職之相關規定彈劾，今洪麗娜現身說明表示，她一生清白從未進入過法院，卻因為捍衛乾德宮管理權與廟產，遭有心人抹黑甚至遭到彈劾，她會勇敢面對，捍衛自身與鎮民權益。

據監察院彈劾審查會指，洪麗娜至2018年12月25日起，擔任彰化縣田中鎮長，並在就職日起，即任乾德宮負責人，曾以「乾德宮代表人」名義行文公所及縣府，且乾德宮收取香油錢之收據，也有「管理人洪麗娜」具名，認洪麗娜確有行使「乾德宮代表人」職權的事實。

洪麗娜表示，乾德宮自1950年起就無管理人，據乾德宮暫行管理組織章程，乾德宮土地為私人所有，在未取得產權前，由田中鎮公所依業務職權責輔導代管，當時也由首屆民選鎮長謝樹生擔任管理人，一直到她當選鎮長都是如此。

洪麗娜說，2014年前鎮長鄭俊雄卸任時，申請管委會時持的公文用印，經過鑑定與乾德宮原始印鑑不符，她認為有偽造文書嫌疑，更擔心會有「鎮廟變家廟」的情形，因此以代表人身分行文彰化縣政府、法院提出行政訴訟，因此牴觸法令。

洪麗娜也說，自她上任以來開始摸索，並步上鎮政軌道，也發現有牴觸法令的問題，所以她在今年1月時，已經與乾德宮委員共同推舉委員許廷彬擔任管理人，但還是遭到有心人士檢舉證據，遭監察院的彈劾處分。

近年乾德宮因管理權問題引發各派系角力，乾德宮土地為私人捐建，信徒捐輸的香火財產獨立運作，受公所管理輔導，幾十年來鎮長兼任寺廟管理人成為不成文慣例，但在法令修改後，卻出現「球員兼裁判」疑慮遭內政部糾正。

而消息傳出後當地民眾議論紛紛，有人替鎮長抱屈認為，「這是無給職，且前面幾屆鎮長也都接任，不懂為何洪鎮長會遭彈劾」、「一個是卸任了還想當，一個是選上了想要當」，但也有民眾說，如果法律規定如此就依法行政，法律不該因人設事。

(中時 )