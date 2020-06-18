智擎(4162)一線胰臟癌合併療法新藥獲美FDA快速審查資格，今早一開盤即大漲逾9%，點燃生醫族群多頭火把，盤中包括杏輝(1734)、神隆(1789)、亞諾法(4133)、中化(1701)、懷特(4108)、合世(1781)、中天(4128)、南光(1752)、太景*-KY(4157)、杏國(4192)、合一(4173)等16檔個股高掛漲停，拉抬上市櫃生醫類指數雙雙漲逾3%，成為今日多頭指標。

智擎一線胰臟癌合併療法新藥，獲美FDA快速審查資格，激勵今日股價開高85.2元，為去年8月上旬來波段新高價，盤中雖有短線漲多賣壓現蹤，但漲幅仍維持在約6.5%。智擎一線胰臟癌合併療法新藥獲美FDA快速審查資格，由於一線胰腺癌市場遠大於二線，未來上市將大幅推進歐亞市場的銷售，也將拉高智擎的分潤，智擎表示，ONIVYDE合併療法已獲美國歐洲亞洲等主要國家的核准用於第二線胰腺癌病人，目前正進行小細胞肺癌及第一線胰腺癌的樞紐試驗，獲得美國FDA新藥快速審查資格將加速在美國的上市時程，對未來營運有正面的影響。

全球醫療保健產業在新冠疫情衝擊之下，無論是股價表現或企業獲利，均展現絕佳的抗跌能力，台股生醫族群另有政策撐腰，隨著新冠肺炎疫情再度出現升溫跡象，資金也隨之湧入生技醫療股，昨日計有26檔生技醫療股攻漲停，上櫃生醫指數漲幅更衝至4.88％，今日多頭仍氣燄高漲，16檔個股續攻漲停，上市櫃指數也同步漲逾3%，續扮台股領頭羊。

(時報資訊)